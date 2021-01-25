حسني بي: لابد من وجود مستشارين أكفاء إلى جانب من سيقود السلطة الجديدة

رأى رجل الأعمال حسني بي، أنه لا بد من وجود مستشارين أكفاء إلى جانب من سيقود السلطة الجديدة، مشيرا إلى أن المشكلة في ليبيا هي المنظومة.

وقال بي في مداخلة تلفزيونية عبر قناة «ليبيا بانوراما» الذراع الإعلامية للإخوان: “المنظومة الليبية أسست حتى لا تعمل وتُفسد وتشرعن الفساد”.

وأضاف “على الشخصية التي سوف تتولى العمل، أن يكون لديها الإرادة القوية لتغيير المنظومة، فتغيير الأسماء فقط يدخلنا في نفس الدوامة الأولى، ونحن لا نتحمل أن يتم كل يوم أن نحول شخصا للنائب العام، فالمنظومة هي سبب المشاكل”.

وتابع “الشخصية الجديدة يجب أن تكون احتوائية وتقبل جميع التوجهات والتيارات والأفكار ولا تكون إقصائية وعليه أن يعتبر أن كل الليبيين مواطنون سواسية، ويجب أن تكون مثقفة وعلى دراية بالأحداث والوفاء بالالتزامات”.

واستطرد “يجب أن يحظى بدعم الشارع الليبي، لأن الليبيين تعبوا من الحروب وبيع الكلام مرة باسم الدين وأخرى باسم القومية والوطنية، وكل هذا يحدث ضد الخصوم”.

واستكمل “لماذا الخوف من أي مُكون لا يمثل أصلا سوى 20% فقط، لماذا يخشى الـ80% الباقين من هذا المكون بغض النظر عن مسمياته، فيجب على من سيتولى السلطة الجديدة أن يكون لديه خطة وبرنامج ينفذها في خلال الفترة التي تسبق الانتخابات”.