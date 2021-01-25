مصر اليوم: 36 فنانًا تشكيليًا مصريًا يستعدون للمشاركة في معرض لوتس ليبيا

ليبيا – كشف تقرير إخباري أعدته مجلة “مصر اليوم” الصادرة باللغة الإنجليزية عن استعداد 36 فنانًا تشكيليًا مصريًا للمشاركة بفعاليات معرض “لوتس ليبيا” الفني في بيت الثقافة بمدينة الزاوية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن فعاليات المهرجان ستنطلق في الـ14 من فبراير وتمتد حتى الـ17 منه ستشهد مشاركة فنانين من 41 دولة أخرى من بينها دول عربية، هي سوريا والأردن ولبنان والهند والعراق واليمن وتونس والمغرب والسودان والجزائر وفلسطين وعُمان والكويت.

ونقل التقرير عن التشكيلية منة سعد سعادتها الغامرة بالمشاركة لتمثيل بلدها خير تمثيل، فيما أشار التقرير إلى أن معرض الفنون التشكيلية هذا يمثل منصة عالمية للإبداع الفني وموقعًا خصبًا يلتقي فيه الفنانون التشكيليون ويتبادلون الخبرات الفنية، ويختلط المبدعون من جميع أنحاء العالم تحت راية الحب والسلام والإبداع.

ترجمة المرصد – خاص

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية