«مكافحة الأمراض»: 741 إصابة جديدة بـ«كورونا» و19 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 741 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 1092 شخصا، في حين توفى 19 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

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