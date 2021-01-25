الأرصاد: تقلبات جوية شمالا وفرصة لسقوط أمطار على بعض مناطق الساحل الشرقي

توقع المركز الوطني للأرصاد في نشرته الجوية استقرار الأجواء اليوم الإثنين بينما يتأثر شمال ليبيا بتقلبات جوية من مساء الغد مصحوبة برياح قوية وباردة خاصة على المناطق الساحلية وفرص لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الساحل الشرقي.

وفيما يلي تفاصيل النشرة الجوية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 2021/01/25 المركز الوطني للأرصاد الجوية:

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي

الطقس قليل الغيوم تتكاثر يوم الغد مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية غربية فشمالية غربية نشطة السرعة الى قوية على المناطق الساحلية قد تتجاوز سرعتها 60 كم/س. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 19-23مْ وتسجل انخفاض ملحوظ من مساء الغد.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

الطقس قليل الغيوم تتكاثر يوم الغد مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية على المناطق الساحلية قد تتجاوز سرعتها 60كم/س، ودرجات الحرارة القصوى مابين 17-22 مْ وتسجل انخفاض تدريجي من مساء الغد.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

الطقس يشهد اجواء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح تكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى مابين 20-23مْ.

الكفرة – السرير- تازربو

يسود الطقس أجواء صافية، وحركة الرياح تكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة مابين 19-22مْ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24