ارتفاع ملحوظ للوفيات والاصابات | تعرف على الموقف الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا اليوم 25 يناير 2021

فيما يلي ننشر التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأحد 24 يناير 2021 م وفقا للبيان رقم (311) .

وبحسب البيان فقد استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (4184) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1692) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1000) عينة

3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (377) عينة

4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (152) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (128) عينة

6.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (124) عينة

7.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (94) عينة

8.مختبر المعهد الوطني لعلاج الأورام صبراته عدد (94) عينة

9.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (326) عينة

10.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (18) عينة

11.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (1) عينة

12.مختبر فرع المركز الوطني الجفرة عدد (5) عينات

13.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (68) عينة

14.المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (55) عينة

15.مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (50) عينة

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

ــ عدد ( 3443 ) عينة سالبة

ــ عدد (741) عينة موجبة ( 568 جديدة + 173 مخالطة )

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 221 حالة جديدة

عدد 72 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 47 حالة مخالطة

3.السواني بن ادم

عدد 5 حالة جديدة

4.الرجبان

عدد 5 حالة جديدة

5.القره بوللي

عدد 11 حالة جديدة

6.المنشية الجميل

عدد 11 حالة جديدة

7.السائح

عدد 4 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

8.درج

عدد 1 حالة جديدة

9.الخمس

عدد 19 حالة جديدة

10.زليتن

عدد 22 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

11.الزهراء

عدد 1 حالة جديدة

12.جنزور

عدد 18 حالة جديدة

13.الزاوية الجنوب

عدد 1 حالة جديدة

14.جادو

عدد 1 حالة جديدة

15.الجفرة

عدد 6 حالة جديدة

16.صبراته

عدد 10 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

17.الزاوية المركز

عدد 15 حالة جديدة

عدد 11 حالة مخالطة

18.سرت

عدد 5 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

19.العواته

عدد 1 حالة جديدة

20.سبها

عدد 15 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

21.الشاطئ

عدد 4 حالة جديدة

22.وادي عتبة

عدد 1 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

23.قصر الأخيار

عدد 8 حالة جديدة

24.الزاوية الغرب

عدد 21 حالة جديدة

25.قصر بن غشير

عدد 7 حالة جديدة

26.العجيلات

عدد 25 حالة جديدة

27.الحرابة

عدد 1 حالة جديدة

28.سوق الخميس امسيحل

عدد 1 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

29.صرمان

عدد 19 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

30.غريان

عدد 15 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

31.مسلاته

عدد 4 حالة جديدة

32.الرحيبات

عدد 7 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

33.العامرية

عدد 2 حالة جديدة

34.الزنتان

عدد 3 حالة جديدة

35.القلعة

عدد 1 حالة جديدة

36.زلطن

عدد 2 حالة جديدة

37.الماية

عدد 25 حالة جديدة

38.الجميل

عدد 9 حالة جديدة

39.بني وليد

عدد 9 حالة جديدة

40.طبرق

عدد 2 حالة جديدة

41.الكفرة

عدد 1 حالة جديدة

42.غدامس

عدد 2 حالة جديدة

43.المعمورة

عدد 16 حالة جديدة

44.نالوت

عدد 11 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 1092 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 901 حالة في طرابلس

2.عدد 8 حالات في الخمس

3.عدد 25 حالة في العجيلات

4.عدد 2 حالة في الزاوية الجنوب

5.عدد 1 حالة في مسلاته

6.عدد 2 حالة في درج

7.عدد 7 حالات في الزنتان

8.عدد 29 حالة في سبها

تفاصيــــــل الــــ ( 19 ) حالة الوفاة

1.عدد 10 حالات في طرابلس

2.عدد 1 حالة في الخمس

3.عدد 2 حالة في العجيلات

4.عدد 1 حالة في الشاطئ

5.عدد 1 حالة في سوق الخميس أمسيحل

6.عدد 1 حالة في قصر بن غشير

7.عدد 1 حالة في صرمان

8.عدد 1 حالة في جنزور

9.عدد 1 حالة في زليتن

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 114429

2.الحالات النشطة : 19305

3.المتعافين : 93342

4.الوفيات : 1782

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