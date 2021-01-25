شركة الكهرباء تبحث مع السفير الكوري سبل عودة الشركات الكورية الجنوبية لإنعاش قطاع الكهرباء

ليبيا- بحث وفد كوري جنوبي مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والمدير العام للشركة في منطقة السواني بالعاصمة طرابلس سبل تعزيز التعاون الثنائي.

بيان صادر عن الشركة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن الوفد ضم سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا والوفد المرافق له وشركة داوو الكورية المنفذة لمشروع محطة كهرباء الزويتينة للدورة المزدوجة، مبينًا أن اللقاء شهد تدارس سبل عودة الشركات الكورية لاستكمال المشروعات المتوقفة.

وأضاف البيان أن من بين هذه المشروعات غرب طرابلس البخارية والزويتينة والخليج البخارية التي تسعى الشركة العامة للكهرباء لاستكمالها لسد العجز الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية، فيما قام الوفد بزيارة ميدانية إلى موقع مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس البخارية.

وأوضح البيان أن الوفد تفقد خلال الزيارة موقع ومعدات المشروع والحالة الأمنية للموقع، تمهيدًا للبدء في المفاوضات لرفع الحظر على الشركات الكورية، لبدء أعمالها بليبيا واستئناف المشاريع المتوقفة، وأهمها مشروع محطة غرب طرابلس البخارية بقدرة 1400 ميغاواط.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية