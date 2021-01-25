محلل إيطالي: انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا بالموعد المحدد أمر صعب

ليبيا – قال المحلل السياسي الإيطالي دانييلي روفينيتي إن عدم انسحاب المرتزقة من ليبيا يربك العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

المحلل السياسي الايطالي اعتبر في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن انسحاب جميع القوات العسكرية الأجنبية في الموعد المحدد، أمر صعب، مشيرًا إلى أن لعبة المرتزقة تفسد العملية السياسية في ليبيا.

وأكد أن توقف إطلاق النار عامل إيجابي، صاحبه تطورات اقتصادية، متوقعًا حدوث تطورات على الجانب السياسي.

وأشار إلى أن زيارة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج وأحمد معيتيق إلى روما وزيارة الوفد الإيطالي إلى برقة بعد ذلك، أعادت روما إلى الملف الليبي.

كما قال: إن آلية اختيار الحكومة الليبية في طريقها إلى التنفيذ، رغم أنها لا تخلو من العقبات، لا سيما في اختيار الأسماء والقوائم، مشيرًا إلى أن إيطاليا سيتمثل دورها في تسهيل الديناميكيات بين الليبيين، في لحظة حساسة من العملية السياسية.

وتابع أن لعبة التحالفات بين أعضاء الحوار الليبي بدأت في إعداد القوائم التي ينبغي تقديمها بحلول 28 يناير الجاري، فيما تمت الدعوة لعقد اجتماع في جنيف للتصويت عليها في الأول من فبراير.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية