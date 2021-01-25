وزير النقل المصري: الهدف من مشروع الربط السككي مع ليبيا تسهيل نقل الأفراد والبضائع وتحقيق تنمية إقليمية

ليبيا – أكد وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير سعي الوزارة إلى مد خطوط السكك الحديدية التي تمتد بحوالي 10 آلاف كم إلى مرة ونص من طولها، أي بحوالي 15 ألف كم بحلول عام 2024.

الوزير نوّه في تصريح نقله موقع “بوابة أخبار اليوم” المصري أن خطة السكة الحديد تتضمن مناطق جديدة وتنفيذ مشروعات للربط السككي مع دول عربية وإفريقية، ومن بينها ليبيا والسودان، من أجل نقل الأفراد والبضائع معًا من ناحية، وتحقيق تنمية إقليمية على نطاق آخر.

كما تستهدف وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد إنشاء خط “مرسى مطروح – سيوه”، ومد خط “مطروح – السلوم” إلى مدينة بنغازي بليبيا.

هذا وأعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير في وقت سابق إنشاء خط سكة حديد “مرسى مطروح – ميناء جرجوب” ومد خط “مطروح – السلوم” إلى مدينة بنغازي؛ من أجل إحداث تكامل بين مصر وليبيا في السكك الحديدية، وتحقيقًا للتبادل التجاري.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية