العقيبي: مشكلة لقاء المغرب كانت مصرف ليبيا المركزي وسيذهب هذا المنصب للمنطقة الشرقية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي بدر العقيبي إن التوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري على تعيينات المناصب القيادية في المؤسسات السيادية يشكل بداية انفراج للأزمة الليبية.

العقيبي وفي تصريح لقناة “العربية” أمس الأحد أوضح أن هذا الأمر سيساهم في نجاح جهود توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة وحدة، ويسّهل مهمة مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز التي دعت الأفرقاء الليبيين لاجتماع في جنيف الأسبوع القادم.

وأضاف: “المشكلة الكبيرة كانت مصرف ليبيا المركزي، وضعنا معايير، وسيذهب هذا المنصب إلى مرشح عن إقليم برقة”.

وتابع عضو البرلمان: “ستنتهي مشاكل المقاصة والمعاناة والتضييق على مصارف بنغازي، وسيعود المصرف لخدمة الليبيين ولسيادتهم الوطنية وستنتهي جميع الممارسات السابقة”.