المحجوب: أنقرة تحاول عرقلة أي اتفاق في ليبيا لتحقيق أكبر قدر من المكاسب قبل خروجها

ليبيا – أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية اللواء خالد المحجوب أن تركيا كانت من ضمن الدول التي وافقت ووقعت على مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، باحترام قرار حظر توريد الأسلحة وإخراج المرتزقة.

المحجوب لفت بحسب صحيفة “الاتحاد” إلى أن اتفاق جنيف قطع على تركيا العديد من المخططات، منها إجهاض مخططها لشن أي عمليات عسكرية في ليبيا، لافتًا إلى أن أنقرة تسعى للحصول على مكاسب أخرى، سواء بما تقوم به على الأرض من جلب المرتزقة والعتاد لرفع الفاتورة التي تدفع من أموال الليبيين.

وأوضح أن الجانب العملي لتفعيل مخرجات اتفاق جنيف وخاصة خروج جميع المرتزقة من الأراضي الليبية يواجه بتيار رافض لخروجهم تقوده جماعة “الإخوان” وتركيا ومن يدور في فلكهم، خاصةً أن تركيا لها مصالح وأهداف معروفة من ليبيا، مشيرًا إلى أن أنقرة تحاول عرقلة أي اتفاق في ليبيا، وذلك للمساومة حتى تستطيع تحقيق أكبر قدر من المكاسب لها قبل خروجها من البلاد.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية