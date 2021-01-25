الرعيض: هناك توافق من الكل على ضرورة تغيير المناصب السيادية في أقرب وقت

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض أن “اجتماع بوزنيقة ممتاز”.

الرعيض قال في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”: إن هناك توافقًا من الكل على ضرورة تغيير المناصب السيادية في أقرب وقت.

وتشمل تلك المناصب السيادية محافظ مصرف ليبيا المركزي، والنائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، بحسب المصدر نفسه.

وسيفتح باب الترشح للمناصب السيادية السبعة بين 26 يناير و2 فبراير، وبعد ذلك سيتم تقديم الترشيحات إلى ممثلين عن البرلمان الشرعي وحكومة فائز السراج، على أن تتولى فرق عمل مصغرة إدارة الأمر.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية