الوطني للأرصاد يحذر الصيادين من هبوب رياح نشطة على الساحل الشرقي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل الغربي، وجنوبية غربية على الساحل الشرقي تصل سرعتها مساء غد الثلاثاء إلى 30 عقدة، مع ارتفاع للموج يصل إلى ثلاثة أمتار.

وأكد المركز في نشرته الجوية أن بداية التحذير من التاسعة صباح اليوم إلى الثانية عشرة ظهر غد، موضحا أن الساحل من رأس اجدير إلى سرت ستكون به السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر، و الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول ظهر الغد إلى شمالية غربية، سرعتها ما بين 5 و20 عقدة، تتراوح مساء الغد بين 25 و30 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر، ويصل مساء غد إلى 2.50 متر، و البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة، والرؤية جيدة.

وأشار المركز إلى أن الساحل من الخليج إلى طبرق ستكون به السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، و الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 5 و20 عقدة، و ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر، و البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب و درجة حرارة سطح البحر بين 18 و20 درجة، والرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب إثارة الأتربة.

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