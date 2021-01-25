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حصيلة صادمة.. داخلية الوفاق: أكثر من 1700 وفاة إثر حوادث السيارات في 2020

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة إحصائيات صادمة للحوادث المرورية المسجلة بمديريات الأمن بالمناطق من شهر  “1” إلى شهر “11” لسنة 2020 م، دون الإشارة إلى ما إذا كانت المناطق الخاضعة لسلطات المجلس الرئاسي أم أنها تشمل أيضاً المناطق الوسطى والشرقية والجنوبية الخاضعة لسلطات الحكومة المؤقتة.

وجاء في جدول بياني للوزارة أن عدد الحوادث في الفترة المحددة قد بلغ  4131 حادثة أسفرت عن  1761 حالة وفاة فيما وصلت الإصابات البليغة إلى 1743 والإصابات البسيطة 1532 وقد تضررت جراء الحوادث 6641 مركبة آلية أما قيمة الأضرار فقدرتها الإحصائية  بحوالي 280 مليون دينار .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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