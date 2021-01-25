«القمي»: اختيار رئيس المحكمة العليا والنائب العام يجب أن يخضع لمعايير خاصة

قال عضو ما تعرف بـ”لجنة المسار الدستوري” السنوسي القمي، إن: “منطق المحاصصة المناطقية مرفوض شكلاً وموضوعا من أغلب أعضاء مجلس الدولة وسنصدر بياناً بالخصوص، ورفض المجلس الأعلى للقضاء مخرجات أبو زنيقة جاء تأكيداً على أن اختيار رئيس المحكمة العليا والنائب العام يخضع لمعايير تقتضيها طبيعة العمل القضائي ويجب احترامها” على حد قولها.

أضاف “القمي” في تصريحات صحفية – رصدتها “الساعة 24” – اليوم الإثنين: “القضاء الليبي هو المؤسسة الوحيدة التي بقيت موحدة ولم تنقسم خلال هذه المرحلة العصيبة التي تعيشها ليبيا فيجب احترام هذه الوحدة، ومنطق المحاصصة المناطقية هو المهيمن على أي مخرجات تتعلق بالحوار السياسي الليبي، لذا نحن ندعم المؤسسة القضائية ونتضامن معها بما يكفل استقلالها” على حد قوله.