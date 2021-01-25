مودرن دبلوماسي: كشف تعقيدات الحرب بالوكالة في ليبيا

نشر موقع مودرن دبلومسي –المتخصص في التحليلات السياسية- تقريرا حول الحرب بالوكالة التي تذكي نار الصراع في ليبيا للصحفي سيد زين عباس.

واستهل الصحفي تقريره بقول إن قارة إفريقيا تشتهر القارة بظروفها الصعبة ونمط حياتها الفقير لسنوات. لم تسلم أي من مناطق القارة من ظهور العنف، وغياب الاستقرار عن الشرق الأوسط قد أدى إلى ظهور اضطرابات في جميع أنحاء القارة وخاصة شمال وشرقي إفريقيا. سواء تعلق الأمر بانتشار نفوذ داعش تحت راية بوكو حرام -منظمة إرهابية تعمل في تشاد وشمال شرق نيجيريا- أو فضائح الفساد المتفشية وكثرة رجال الشرطة العسكريين في زيمبابوي فإن منطقة الشرق الأوسط تنافس مع شرق إفريقيا حول أيهما أكثر فوضى ويشهد عدم الاستقرار أكبر. ومع ذلك يبرز صراع واحد في شمال إفريقيا من حيث المشاركة ذات المصالح الكبيرة للقوى والسياسات الأجنبية التي مزقت البلاد على نمط سوريا في الشرق الأوسط. ليبيا هي أحد الأمثلة في إفريقيا التي واجهت الحرب الأهلية منذ ما يقرب من عقد من الزمان لكنها لم تشمل فقط القوى المحلية ، بل هي أيضًا نقطة محورية تسببت في خلافات بين قوى كبرى داخل حلف الشمال الأطلسي الناتو.

وأصبح ليبيا بلد مزقته الحرب في الأطراف الشمالية للقارة الأفريقية. يحدها البحر الأبيض المتوسط في الشمال وتقع مصر من الشرق والحدود السودانية وتونس في الجنوب الشرقي والشمال الغربي على التوالي. يتضح من التضاريس أن ليبيا تقف كمركز للبلدان التي تعصف بها الصراعات وتقف على الأرض التي شهدت انتفاضات الربيع العربي الشائنة التي أدت إلى عاصفة متمردة قبالة حدودها في تونس في عام 2011. بينما قاد حلف الناتو نجحت الحملة في الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي وبالتالي إنهاء نظام حكمه وفشلت في حساب حجم وتأثير المتمردين والميليشيات في الجيوب في جميع أنحاء دولة ليبيا.

على مدى السنوات التالية انتشرت الأسلحة والذخيرة على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة على الرغم من الحظر الصارم المفروض. قامت المدفعية المدرعة والمتمردون غير المنظمين بتدوير عدم الاستقرار في البلاد مما أدى إلى فشل الحكومات المتعاقبة، وفي نهاية المطاف تقسيم البلاد إلى موقعين مهيمنين: حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة بقيادة رئيس الوزراء المتمركز في طرابلس فايز السراج والجيش الوطني الليبي بقيادة حليف القذافي السابق المشير خليفة حفتر.

وبينما تنافست كل من حكومة الوفاق والجيش الليبي من أجل السيطرة على ليبيا شاركت القوى الأجنبية بشكل مشابه إلى حد ما لمتاهة الرهانات في سوريا انقسمت كل دولة على الجانب الذي يدعم الجزء الخاص بها من القصة وتخدم في النهاية هدفها الأساسي المتمثل في التدخل في المنطقة. على الرغم من أن حكومة الوفاق الوطني المثيرة للجدل هي الحكومة المعترف بها منذ عام 2016 يسيطر الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر على منطقة شاسعة ويشن هجمات ضد تحالف حكومة الوفاق الوطني. تتمتع حكومة الوفاق الوطني بدعم الولايات المتحدة وتركيا وقطر وإيطاليا. يخدم كل منها إما دعمًا أيديولوجيًا أو دعمًا عسكريًا لتأمين الحكومة. وفي غضون ذلك يدعم الجيش الوطني الليبي كل من روسيا والسعودية ومصر وفرنسا. بينما تنظر القوى الغربية إلى حكومة الوفاق الوطني كحل اقتصادي مستقر للأزمة الليبية تنظر روسيا وفرنسا إلى حفتر كحليف رئيسي لتوسيع النفوذ في المنطقة الأفريقية وجني السيطرة على الموارد الغنية بالنفط الخاضعة لسيطرة قوات حفتر في منطقة الهلال النفطي.

ومن ناحية أخرى ينظر النظام التركي إلى ليبيا على أنها رد مباشر على النفوذ الروسي في الحرب السورية التي كانت تدفع بالتحالف الكردي أقوى على طول وداخل الحدود الجنوبية لتركيا. وأدى ذلك إلى اشتباكات في الآونة الأخيرة وتصعيد مباشر في الحرب بالوكالة في سوريا. وتخطط تركيا لتحفيز الموقف الناجح ضد روسيا في ليبيا من خلال نشر المستشارين العسكريين في طرابلس لتعزيز موقفها ضد حفتر المدعوم من روسيا لردع التحالف في النهاية عن الانتشار بعيدًا في المنطقة الأفريقية.

وتفاقم انقسام السلطة في ليبيا في عام 2017 في أعقاب أزمة الخليج التي أدت إلى مقاطعة قطر من قبل الرباعي العربي بقيادة السعودية. وأصبحت ليبيا ساحة معركة إستراتيجية وعسكرية بين الطرفين حيث تهيمن ألعاب القوى الخارجية بينما تم نسيان الشؤون الداخلية لليبيا منذ فترة طويلة وترك السكان جاهلين ويائسين من أجل الرفاهية. منذ ذلك الحين وضعت المصالح الرئيسية لليبيا جانبا، إلا أن عملية السلام شجعتها كل من الأمم المتحدة والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل باسم “عملية برلين” لدعم جهود الأمم المتحدة لاستعادة السلام في ليبيا. ومع ذلك فإن العلاقات المتوترة وترسيم الحدود الخارجية لا تزال ظاهرة على الرغم من عدم حدوث تصعيد منذ شهور.

والآن تجري محادثات بشأن وقف إطلاق النار منذ فترة، وباستثناء بعض المناوشات تم كبح السلطات منذ يونيو 2020. وقد يشير الصمت إلى مجال للجهود الدبلوماسية لدفع العزم الذي طال انتظاره لإنهاء هذه الحرب بالوكالة المعقدة. مع التحول الأخير للأحداث في اللوحة السياسية العالمية قد تتحول عجلات التحسن لصالح ليبيا. انضمت المملكة العربية السعودية مؤخرًا إلى قطر وفتحت جميع الحدود للحليف المنفصل واستأنفت العلاقات الدبلوماسية. تتطلع تركيا إلى المكان المرغوب فيه في الاتحاد الأوروبي منذ خروج بريطانيا. الولايات المتحدة في إعادة تحديد سياساتها في ظل إدارة جون بايدن بينما تتعامل روسيا مع العلاقات المتوترة مع الخليج منذ حرب أسعار النفط حطمت التفاهم المشترك لسنوات. اللاعبون الأساسيون في الحرب الليبية بالوكالة خامدون وقد يظلون سلبيين بسبب التعقيدات الخارجية التي يجب التعامل معها. ومع ذلك في تهديد مصر بالتدخل عسكريا في ليبيا –حال تخطي الخط الأحمر الذي حددته- وعدم إظهار كل من حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي أي اهتمام بالتفاوض فإن إنهاء الأزمة الليبية بشكل نهائي لا يزال بعيد المنال.