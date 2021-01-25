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شركة “مليتة” ترفع معدل الإنتاج في حقل “أبو الطفل”

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة “مليتة للنفط والغاز”، محمد بن شتوان، عن رفع معدلات الإنتاج اليومية في حقل “أبو الطفل”، بمعدل 1,500 برميل يوميًا.

وبحسب تصريحات “بن شتوان”، التي نشرت عبر المنصة الرسمية للشركة؛ فإن هذه الزيادة انبثقت من تكاتف الجهود والتعاون بين المختصين من إدارة الإنتاج وإدارة المكامن وإدارة الحفر وصيانة الآبار وإدارة حقل “أبو الطفل”.

وتم استكمال عمليات عزل الطبقات المنتجة للمياه، وعمليات إزالة الشمع والترسبات الكلسية لبعض الآبار؛ ممّا ساهم في تدفق النفط الخام بكل انسيابية.

وثمّن “بن شتوان” جهود كافة مستخدمي الشركة، الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز، ورفع معدلات الإنتاج مع مراعاة قواعد السلامة، والمحافظة على الأصول.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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