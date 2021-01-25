مستبعدا خروجهم.. المنتصر: بقاء المرتزقة يعنى الإبقاء على خطر المواجهة العسكرية في أي لحظة

أكد أستاذ العلاقات الدولية في طرابلس خالد المنتصر، أن إنهاء الوجود الأجنبي في ليبيا لا يعتمد على الليبيين بل القوى الخارجية العديدة المتغولة في الشأن الليبي.

واستبعد المنتصر، في تصريح صحفي انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا؛ مرجعا السبب إلى أن من أتى بهم وأشركهم لم يضمن مصالحه حتى الآن.

وأضاف المنتصر أن وجودهم مرهون بتحقيق مصالح من يقف وراءهم خلال الفترة الانتقالية المقبلة التي ستأتي وفقًا لمسارات الحوار السياسي المتعددة المرعية من قبل الأمم المتحدة.

وأشار المنتصر، إلى أن بقاء المرتزقة الأجانب في ليبيا يعني الإبقاء على خطر المواجهة العسكرية في أي لحظة لإنهاء الهدوء الحالي غير المؤكد.

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