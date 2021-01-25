غرق قارب مهاجرين قرب سواحل ليبيا

أكدت منظمة إنسانية وقوع حادث غرق جديد لقارب مهاجرين قبالة السواحل الليبية، ما أسفر عن وفاة نحو 17 مهاجرا.

وقال مشروع «Alarm Phone» التابع لمنظمة «Watch The Med» غير الحكومية: “إن 17 مهاجراً لقوا حتفهم غرقا في الحادث، كما أن أقارب الضحايا يؤكدون أن الـ17 شخصًا كانوا على متن القارب الذي كنا على اتصال به”.

وأضاف “تم العثور على 82 شخصًا أحياء، كانوا على متن القارب نفسه، لكنهم أُجبروا على العودة إلى ليبيا، واحتجازهم في ظل عدم الأمان، بعد ان نجوا من حادث غرق مريع”.

يُذكر أن المشروع الإنساني التابع لمنظمة (Watch The Med)، تم تأسيسه في أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا.