بعد 10 سنوات من الدمار.. وزير خارجية ساركوزي يعبر عن ندمه ويقر بفشل أهدافهم في ليبيا

أقر آلان جوبيه المعين وزيرًا للخارجية الفرنسية في فبراير 2011 من قبل الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، بفشل أهدافهم السابقة من وراء التدخل العسكري.

وقال جوبية، في مقابلة مع جريدة «لوباريزيان» أنه كان بإمكانه أن يفعل ما هو أفضل لمساعدة قادة البلاد بعد الثورة.

وأضاف الرئيس السابق للدبلوماسية الفرنسية في أن الوضع الليبي لا يزال يشهد فوضى حتى اليوم، فمنذ 2011 تعاني البلاد حربًا بين السلطات المتنافسة في الشرق والغرب، وبدعم من القوى الدولية لكل منهما.

وقال الوزير الفرنسي “عندما أعيد قراءة خطابي في العام 2011 وألقي نظرة على الوضع اليوم أرى أن الفشل الذريع كامل، إذ لم يتم تحقيق أي من الأهداف التي وضعناها لتعزيز الحريات، وخلق شراكة اقتصادية واجتماعية أكثر فعالية». حسب قوله.

واختتم جوبيه المرشح السابق للرئاسيات الفرنسية، حديثه بأنه ليس متأكدًا من أن شعوب المنطقة أكثر سعادة اليوم مما كانت عليه في العام 2011.

هذا ويذكر أن جوبيه شغل عدة مناصب في الدولة الفرنسية، منها رئيس الحكومة ووزير الخارجية في حقبة الرئيس الاسبق ساركوزي، وخلال تلك الفترة وما تبعها دافع عن خيار التدخل العسكري في ليبيا واعتبره «استثمارًا للمستقبل» فيما قادته عدة زيارات إلى طرابلس وبنغازي في سبتمبر وأكتوبر من العام 2011.

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