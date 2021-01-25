«الرفادي»: كل ما تم التوافق عليه في «بوزنيقة» مجرد «محاصصة جهوية»

زعم رئيس ما يعرف بـ«حزب الجبهة الوطنية» عبد الله الرفادي، المرتبط بما يسمى «الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا» التي كان يترأسها محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني السابق، أن ما تم التوافق عليه بين ممثلين عن مجلس النواب وممثلين عن مجلس الدولة في بوزنيقه المغربية، وتم إقراره في تجمع ستيفاني ويليامز المبعوث الأممية، رغم تصويت بعض الوطنيين ضده ، من المحاصصة الجهوية على حساب وحدة البلاد ومعيار الكفاءة وإتاحة الفرصة لجميع المواطنين، وفق قوله.

أضاف “الرفادي” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم: “هذا يخالف المباديء الأساسية لحقوق الانسان ، ومفهوم المواطنة ونصوص الإعلان الدستوري ، ويخالف طموحات الشعب الليبي في إنشاء دولة مدنية ديمقراطية تعددية يحكمها دستور عصري ، يكفل لكل المواطنين بصرف النظر عن عرقه او منشأه او مقر سكناه ، فرصا متساوية في التعليم والعمل والخدمات والترشح للوظائف العامة ، ويخل بمبدا وحدة الدولة وأمنها وإستقرارها” على حد قوله.