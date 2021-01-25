عادل ياسين: إخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات في ليبيا أقرب إلى الحلم

قال رئيس مجلس العلاقات الدولية الليبية، عادل ياسين إن إخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات بالحل السياسي في ليبيا أقرب إلى الحلم في ظل هذا الكم الهائل من السلاح والمرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين يتوافدون على ليبيا من كل حد وصوب وتحت أنظار المجتمع الدولي.

وكشف ياسين أن تنظيم الإخوان وتركيا يناوران ويتمهلان في تنفيذ اتفاق جنيف، لانتظار ما يسفر عنه المسار السياسي والدستوري.

وأكد ياسين، أن سياسة تنظيم الإخوان تقوم على الانتظار حتى تتضح الأمور، ويستطيع تنفيذ أهدافه التي رسمها بدقة عالية، بالسيطرة على موارد ومفاصل الدولة والسيطرة على الاقتصاد الليبي، وأموال البلاد المجمدة في الخارج.

وأفاد ياسين، بأن السلطة التنفيذية الحالية تحت سيطرة تنظيم الإخوان الخاضع لتركيا، فيما يطمحون لتكرار نفس التجربة مع السلطة التنفيذية التي ستقود المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات أواخر العام الجاري.

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