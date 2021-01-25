منظمة حقوقية تطالب النائب العام بالتحقيق في أحداث ترهونة

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، عن بالغ قلقها حيال تطورات الأوضاع والأحداث التي شهدتها مدينة ترهونة يوم السبت الماضي الموافق من 23_ يناير، من وقوع أعمال انتقامية بحق ممتلكات عدد من المواطنين بمدينة ترهونة، والتي من بينها إحراق عدد يفوق البيوت وفرض التهجير القسري على عدد من العوائل والأسر، وما صاحب هذه الأعمال الانتقامية من حالة هلع وارهاب نفسي مسلح على السكان المحليين.

كما أعربت اللجنة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، عن إدانتها واستنكارها حيال تطورات الأوضاع المؤسفة التي شهدتها مدينة ترهونة من عمليات اعتقال عشوائية وانتقامية على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية وإحراق لعدد من منازل المواطنين في أعمال انتقامية بحق عدد من سكان هذه المناطق على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية، في أعمال إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي الليبي والقانون الدولي الإنساني.

ودعت اللجنة، حكومة الوفاق إلى التحرك العاجل في هذه القضية، منعا لوقوع أي انتهاكات ووضع حد لدوامة العنف والعنف المضاد، وتمكينا لسيادة القانون بمحاسبة الجناة على أعمالهم، وحدهم تتحمل وزرها، أي أعمال انتقامية ضد المدنيين، أو ضد أملاكهم، هي جرائم حرب ويجب التعامل معها على هذا الأساس.

وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من مغبة اللجوء إلى عقوبات تعسفية خارج نطاق القانون أو القيام بعمليات سطو أو حرق أو الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة والخاصة، مؤكدة أن هذه الاحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة ترهونة تستوجب على وزير الداخلية بحكومة الوفاق اتخاذ موقف واضح وصريح منه وملاحقة الجناة وضمان تقديمهم إلى العدالة وضبط الأمن وتحقيق الاستقرار ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة، وكذلك العمل على حصر الأضرار التي لحقت بممتلكات عدد كبير من المواطنين وجبر الضرر وتعويض المتضررين جراء هذه الجرائم والانتهاكات.

وطالبت الجنة، مكتب النائب العام بفتح تحقيقات شاملة حيال هذه الجرائم والانتهاكات المروعة والتي طالت المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدة أن هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن أو قصر، وذلك باعتبار هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني قد ترقي إلى مصاف جرائم الحرب.