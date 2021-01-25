شوها: نتائج المشاورات في المغرب كانت إيجابية

أعلن عضو مجلس النواب عبد السلام شوها، اليوم الإثنين، أن نتائج المشاورات في المغرب كانت ايجابية وتؤسس لمرحلة جديدة في ليبيا، تبدأ بتوحيد المؤسسات والسلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأوضح شوها في تصريحات صحفية أنه سيتم اختيار رئيس وأعضاء لمفوضية الانتخابات التي يوجد فيها نقص حاليًا بسبب استقالة عدد من أعضائها.

وتوقع شوها أن اتفاق بوزنيقة الذي يهدف لحسم الخلاف والصراع على المناصب القيادية في المؤسسات السيادية، سينهار إذا تمسك طرف ما باستثناء رئيس مفوضية الانتخابات من التوافق على تعيين قيادات جديدة للمؤسسات السيادية.

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