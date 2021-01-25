ديوان المحاسبة: 14 محطة كهرباء تعمل بنسبة 36% من قدرتها الفعلية

كشف ديوان المحاسبة في طرابلس، أن 14 محطة كهرباء تعمل بنسبة 36% من قدرتها الفعلية، إذ تنتج 4170 ميجاوات مقابل 11492.6 ميجاوات من الطاقة يمكنها توليدها.

وأظهرت إحصائية للديوان، صادرة اليوم الإثنين، إن محطات درنة وطبرق والخليج في سرت لا تعمل، وتستطيع أن تنتج «130، و200، و1400» ميجاوات على التوالي.

بينما سجلت المحطتان، مصراتة المزدوجة والجبل الغربي «الرويتس» أفضل أداء، إذ تنتج الأولى 542 ميجاوات مقابل قدرة فعلية 712 ميجاوات، بنسبة 76%، وهي النسبة نفسها للثانية التي تنتج 720 ميجاوات مقابل قدرة فعلية 936.6 ميجاوات.

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