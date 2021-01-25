بحيح: لا يمكن لأعضاء مجلسي النواب والدولة تحصين مشروع دستور معيب من الطعون القضائية

ليبيا – قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ابتسام بحيح إنه لا يمكن لأعضاء مجلسي النواب والدولة تحصين مشروع دستور معيب من الطعون القضائية.

بحيح وفي تصريح لقناة “ليبيا روحها الوطن” أضافت أن أعضاء مجلسي النواب والدولة ومن أجل بقائهم في المشهد السياسي بإمكانهم ضرب كل المبادئ القانونية المتعارف عليها بعرض الحائط.

وعن مسألة إعادة النظر في مسودة الدستور في هذا التوقيت، قالت بحيح إنهم سبق وأن طالبوا بذلك الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منذ عام 2017، ولكن كانت مطالبهم تقابل بالرفض، وأن سبب قبولها حاليًا هو أن المطالب قدمت من أشخاص معينين.