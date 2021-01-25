وكيل «الخارجية الإيطالية»: هناك دول تسببت في الانقسامات والفوضى بليبيا

قال وكيل وزارة الخارجية الإيطالية للشؤون الخارجية مانليو دي ستيفانو، إن روما تأمل أن تحقق الانتخابات القادمة في ليبيا التوحيد السياسي والاقتصادي، وللأسف هناك عدة دول تسببت في الانقسامات والفوضى بليبيا السنوات الأخيرة، وفق قوله.

أضاف المسئول الإيطالي في تصريحات لموقع thewatcher post اليوم الإثنين، قائلاً: “جهودنا لتحقيق الاستقرار تؤتي نتائج ملموسة من بينها نتائج لقاء اللجنة الاقتصادية الإيطالية الليبية في ديسمبر الماضي، وسنتابع النتائج الاقتصادية بعناية في الأشهر المقبلة مع الأصدقاء الليبيين” على حد تعبيره.