وزير النقل المصري يعلن تفاصيل مد خط السكة الحديد من مطروح إلى ليبيا

أكد وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، اليوم الإثنين، أن الوزارة تسعى إلى مد خطوط السكك الحديدية التي تمتد بحوالي 10 آلاف كم إلى مرة ونصف من طولها، أي بحوالي 15 ألف كم بحلول عام 2024.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أن الخطة تتضمن مد السكة الحديد إلى مناطق جديدة، وتنفيذ مشروعات للربط السككي مع دول عربية وإفريقية، ومن بينها ليبيا والسودان من أجل نقل الأفراد والبضائع معًا من ناحية، وتحقيق تنمية إقليمية على نطاق آخر.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتضمن إنشاء خط “مرسى مطروح – سيوه”، ومد خط “مطروح – السلوم “إلى مدينة بني غازي بليبيا.

ولفت الوزير إلى أن إنشاء خط سكة حديد “مرسي مطروح – ميناء جرجوب”، ومد خط “مطروح – السلوم” إلى مدينة بني غازي بلبيا، يحدث من أجل إحداث تكامل بين مصر وليبيا في السكك الحديدية، وتحقيقًا للتبادل التجاري .

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