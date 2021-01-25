عقد أول اجتماع بين رؤساء بلديات ليبية وإيطالية في تونس.. اليوم

يعقد اليوم الإثنين الاجتماع الأول بين رؤساء بلديات ليبية وإيطالية في تونس العاصمة، ضمن برنامج التعاون «تنمية قدرات السلطات المركزية والمحلية الليبية لتحسين تقديم الخدمات».

اللقاء هو الأول لسلسلة الأحداث التي ستعقد خلال العام الجاري في كل من إيطاليا وتونس بحضور خبراء من الرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية ومن بلديات باري و بادو و ليفورنو و ريموني الإيطالية للبحث في قضايا محددة كإدارة ملفات التسجيل والأصول العقارية وميزانية البلدية، حسب وكالة «نوفا» الإيطالية.

مبادرة تشمل 24 بلدية ليبية

وتشمل المبادرة 24 بلدية ليبية موزعة جغرافياً في جميع مناطق البلاد مثل بني وليد وبنغازي و براك الشاطئ و الكفرة. وتمول وترعى المبادرة وزارة الخارجية الإيطالية وتنفذها الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالتعاون مع الرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية وبالتنسيق الوثيق مع وزارة الحكومة المحلية واللجنة المركزية الليبية للانتخابات البلدية.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الجهاز الإداري لنحو 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا لتحسين توفير الخدمات الأساسية لجميع المواطنين وتعزيز الحوار والتعاون بين الإدارات الليبية والإيطالية والمجتمعات المحلية ومشاركة الرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية.

من جهته، يفتتح الفعاليات السفير الإيطالي في طرابلس جوزيبي بوتشينو و رئيس المجلس الوطني للرابطة إنزو بيانكو، ومدير المكتب الإقليمي للوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون في تونس والمسؤول عن ليبيا وتونس والمغرب والجزائر أندريا سيناتوري.

كما يتحدث رؤساء بلديات بارما وباليرمو وفيديريكو بيتزاروتي وليولوكا أورلاندو عبر الفيديو. وتشارك في الموائد المستديرة التي ستركز على قضايا الحكم المحلي بعد ذلك المستشارة نيكوليتا باتشي من بلدية بارما والمستشارة فرانشيسكا بينشيوليني من بلدية بادوا.

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