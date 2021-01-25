اليسير: الأتراك والإخوان يتعاملون مع اتفاقيات الأمم المتحدة بأنها غير ملزمة

قال عضو المؤتمر العام المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير، إن عدم خروج المرتزقة في الموعد المحدد سلفًا كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن الإخوان والأتراك يعلمون أن الاتفاقيات التي ترعاها الأمم المتحدة غير ملزمة لهم، رغم أنها نافذة قانونًا.

وأشار اليسير إلى أن الأتراك لهم مشروع كبير ولن يتراجعوا عن تواجدهم في ليبيا، مطالبًا بأن تكون هناك قوة لتنفيذ مشروع (5 + 5)

وأوضح اليسير، أن تنظيم الإخوان يتلاعب بقرارات مجلس الأمن، فهو مستعد للدخول في أي اتفاقيات لأنه يعلم أنه لن يكون ملتزمًا بها، مشيرًا إلى اتفاق الصخيرات الموقع في العام 2015 كتجربة واضحة وصريحة على تعامل التنظيم الإرهابي مع الاتفاقيات الدولية.

وأكد اليسير، أن تنظيم الإخوان لا يهمه ما ستسفر عنه نتائج المسار العسكري (5 + 5)، مشيرًا إلى أنه تم الالتفاف على ذلك المسار، تحت ذريعة دمج الميليشيات في المنظومة الأمنية.

وأوضح اليسير أن الأجهزة الأخيرة التي خلقها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج وتربع عليها قادة الميليشيات، خالفت نصوص اتفاقيات (5 + 5)، فالميليشيات والمرتزقة باقية، مؤكدًا عدم وجود آلية واضحة تفرض أو تطلب من هذه القوات بأن تخرج.

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