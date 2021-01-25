محلل سياسي: الإدارة الأمريكية الجديدة ستكبح جماح أردوغان ومرتزقته في ليبيا

ليبيا – قال المحلل السياسي فرج ياسين إن تركيا أبقت على مرتزقتها في ليبيا، في انتظار سياسة أمريكا الجديدة بالشرق الأوسط.

ياسين وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” اليوم الإثنين أوضح أن تنظيم الإخوان لديه آمال في أن تكون السياسية الأمريكية الجديدة في صالحهم، لذا تهمل في الانصياع للاتفاقيات الملزمة بإخراج المرتزقة الذين يقاتلون في صفوفهم ضد قوات الجيش الوطني.

وتوقع ياسين أن تتحطم آمال تركيا على صخرة الجيش الوطني، وأن تكبح الإدارة الأمريكية الجديدة جماح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومرتزقته في ليبيا، ليعودوا إلى بلادهم صاغرين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية