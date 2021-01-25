عقيل: باشاغا يخطط لاستخدام عملية صيد الأفاعي كحل عسكري

قال عز الدين عقيل المحلل السياسي الليبي، إن مهلة الـ90 يوما انتهت دون أن يتحقق أي شيء بشأن إخراج المرتزقة أو حتى تشكيل لجنة فرعية لوضع قواعد بيانات تمهد لإخراج المرتزقة من ليبيا.

وأكد عقيل، أنه رغم رفض العالم للحل العسكري، إلا أن باشاغا يخطط لاستخدام هذا الحل فيما يسميه عملية صيد الأفاعي التي ليست إلا عملا عسكريا من مليشيات ضد أخرى.

وأوضح عقيل، أن رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فايز السراج ما يزال يتخذ خطوات أحادية باتجاه تشكيل أجهزة مسلحة مثل ما يسمى بجهاز دعم الاستقرار الذي يعد مخالفة جسيمة لاتفاق جنيف العسكري، كما أن وزير دفاعه صلاح الدين النمروش يجمع المليشيات لتوقع اتفاق عدم الاعتداء على بعضها، ما يعني أن التخطيط هو لبقائها لفترة طويلة قادمة.

وأشار عقيل إلى أن المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز رفضت جمع الميليشيات حول مائدة للتفاوض لصناعة اتفاق سلام تقوم عليه التزامات نزع السلاح وتفكيك المليشيات وإعادة هيكلة وتنظيم المؤسسات المسلحة، بما يضمن استعادة سيادة وهيبة البلاد، باحتكارها الحصري لملكية السلاح وحق استخدام العنف المنظم كما هي آلية حل كل النزاعات المسلحة والحروب الأهلية التي حُلت حتى الآن.

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