ناشطة إيطالية: المهاجرون يتعرضون لمعاملة غير إنسانية في ليبيا

كشفت الناشطة الإيطالية لويزا ألبيرا، عن تعرض المهاجرين لمعاملة غير إنسانية في ليبيا.

وقال لويزا وهي منسقة عمليات الإنقاذ على متن سفينة (أوشن فايكينغ): “لقد سمعنا من المهاجرين الناجين حكايات مروعة عن المعاملة اللاإنسانية التي تعرضوا لها في ليبيا”.

وأضافت الناشطة الإنسانية في تصريحات نقلتها وكالة أنباء أكي، أن “اليومين الماضيين كانا صعبين للغاية بالنسبة للمهاجرين الـ373، حيث ساء الطقس بسرعة، علما بأن من بينهم كثير من الأطفال والرضع، الذين عانوا بشكل خاص من دوار البحر، كنا نخشى مأزقًا طويلاً آخر، كما حدث في الماضي”.

وأعربت ألبيرا عن “الارتياح لأجل المهاجرين الذين كانوا على متن سفينتنا، لكننا نصر مرة أخرى على حقيقة أن العودة إلى تنسيق جهود إغاثة فعالة تقودها الدولة، أمر ضروري في منطقة وسط البحر المتوسط، لأن العديد من الأرواح تعتمد على هذا”.

وذكرت أنه “إن كان المجتمع المدني يملأ فراغ الإغاثة هذا، فيجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إيجاد حل مستدام لآلية إنزال سريعة، ودعم الدول الساحلية الأوروبية مثل إيطاليا ومالطا، والعمل على احترام القانون البحري الدولي في منطقتنا وعلى السواحل المشتركة جنوب أوروبا.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، غرق قارب مهاجرين قرب سواحل ليبيا، ما أسفر عن وفاة نحو 17 مهاجرا.

وقال مشروع «Alarm Phone» التابع لمنظمة «Watch The Med» غير الحكومية: “إن 17 مهاجراً لقوا حتفهم غرقا في الحادث، كما أن أقارب الضحايا يؤكدون أن الـ17 شخصًا كانوا على متن القارب الذي كنا على اتصال به”.

وأضاف “تم العثور على 82 شخصًا أحياء، كانوا على متن القارب نفسه، لكنهم أُجبروا على العودة إلى ليبيا، واحتجازهم في ظل عدم الأمان، بعد ان نجوا من حادث غرق مريع”.