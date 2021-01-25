معلقًا على زيارة وفد من المنطقة الجنوبية لـ السراج.. الصغير: هكذا تهان فزان ويذل أهلها

ليبيا – هاجم الوكيل السابق لوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة حسن الصغير وفد المنطقة الجنوبية عقب لقائهم مع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

الصغير قال في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “أن تسمي نفسك مجلس إقليم فزان ووثيقة تأسيسكم تقول بإدارة الموارد والحدود، وأن توهم الأنصار بما يشبه الحكم الذاتي، وفي نهاية المطاف نجدك أنت من يذهب للسراج المستقيل رسميًا، لكي تستجدي منه موضع يد على ملياره الموعود منذ أكثر من سنتين، بكهذا شخصيات وبهذه التصرفات غير المدروسة لا توقيتًا ولا موضوعًا تهان فزان ويذل أهلها”.

وأضاف: “كان الأشرف لهم الاستمرار في صيامهم إلا عن البيانات الجوفاء، أفضل من الإفطار”.

يشار إالى أنه قد قام وفد من المنطقة الجنوبية ضم كل من عضو مجلس النواب فاطمة الصويعي، وعميد بلدية أوباري أحمد ماتكو، وعميد بلدية وادي عتبة عبدالرحمن الصالحين، ورئيس غرفة الصناعة والتجارة بالجنوب منصور السريتي، وعدد من الفعاليات السياسية والاجتماعية هم اله الكوني، وحسن موسي، ورضوان طبيقة الحسناوي، والطيب الخيالي، وماتكو مصطفى نينو.