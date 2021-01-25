الخارجية الروسية: بوغدانوف يبحث مع مسؤول قبرصي تطورات الأوضاع الليبية

بحث نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف التطورات الليبية اليوم الاثنين مع السكرتير الدائم لوزارة خارجية جمهورية قبرص كورنيليوس كورنيليو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن بوغدانوف استقبل المسؤول القبرصي في موسكو، وناقشا خلال لقائهما تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على مهام تسوية سياسية مبكرة في ليبيا وسوريا حول الإطار القانوني الدولي المعروف.

وأثناء تبادل وجهات النظر حول الوضع في شرق البحر المتوسط، أكد الجانب الروسي مجددًا على موقفه الثابت لصالح حل مشكلة قبرص على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وفق البيان.