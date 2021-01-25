نوفا: سيعقد اليوم أول اجتماع بين رؤساء البلديات من إيطاليا وليبيا في العاصمة التونسية

ليبيا – قالت وكالة “نوفا” الإيطالية إنه سيعقد اليوم الإثنين الاجتماع الأول بين رؤساء البلديات من إيطاليا ومن جميع أنحاء ليبيا في تونس العاصمة، وذلك في إطار برنامج التعاون وتنمية قدرات السلطات المركزية والمحلية الليبية لتحسين تقديم الخدمات.

وبحسب الوكالة تعد هذه هي الندوة الأولى لسلسلة الأحداث التي ستعقد خلال العام في إيطاليا وتونس، بحضور خبراء من الرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية ومن بلديات باري وبادو وليفورنو وريموني للبحث في قضايا محددة، كإدارة ملفات التسجيل والأصول العقارية وميزانية البلدية.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية