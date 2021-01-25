فرصةٌ لتعزيز أعمال “الرائدات الليبيات”

دعا مجلس أصحاب الأعمال الليبيين “فرع بنغازي”، رائدات الأعمال في ليبيا؛ إلى الانضمام إلى عضويته؛ لتعزيز أعمالهن التجارية والاستثمارية.

وبحسب بيان المجلس؛ فإن هذه الدعوة جاءت لملائمة متطلبات النمو في ليبيا مع الاحتياجات المتغيرة لبيئة الأعمال، إذ يشمل الانضمام التدريب المهني المتخصص والمدروس، والفعاليات المتنوعة التي تتيح تبادلاً للخبرات، وتأسيسًا للشراكات الاقتصادية والتعاون المشترك.

من جانبها، أكدت رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين “فرع بنغازي”، فوزية الفرجاني، على أن المجلس ملتزم بتطبيق استراتيجية متقدمة تسعى لتطوير المهارات وصقلها ومساعدة سيدات الأعمال على التطور وتطبيق أحدث ممارسات الأعمال؛ لمواكبة مسيرة المتسارعة نحو التحوّل الذكي والمستقبل المشرق، إذ ينظم المجلس أكثر من 50 فعالية سنويًا حول موضوعات مبتكرة ومواكبة لأبرز مستجدات بيئة الأعمال.

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