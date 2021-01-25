السني: الدول الأجنبية تدعم المحاصصة في ليبيا

أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني أن من يقولون لا للمحاصصة يصرون عليها ويدعمها الأجنبي حتى أصبحت عرفا وكأننا دول ثلاث.

وقال السني في تغريدة له بموقع “تويتر” “العدالة ليست بالتوزيع الجغرافي للمناصب، بل الكفاءة واللامركزية وتطبيق العدالة التنموية والاجتماعية وتوفير الفرص لكل ليبيا بالنظر للتحالفات فالصراع ليس جهوي، الصراع على السُلطة والمال”.

وأضاف السني “يقولون لا للمحاصصة ثم يصرون عليها ويدعمها الأجنبي حتى أصبحت الثلاثية عُرفاً وكأننا دولٌ ثلاث”.

واتفق وفدي مجلسي النواب والدولة المجتمعين في بوزنيقة المغربية على توزيع المناصب السيادية على أساس جغرافي بحيث تتولى المنطقة الجنوبية منصبي رئيس المحكمة العليا ورئيس هيئة مكافة الفساد فيما تتولى المنطقة الشرقية منصبي محافظ مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وتتولى المنطقة الغربية مناصب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والنائب العام وديوان المحاسبة.