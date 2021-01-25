وفاة 17 شخصا إثر غرق قارب للمهاجرين قبالة السواحل الليبية

أعلن “Alarm Phone” التابع لمنظمة “Watch The Med”، اليوم الإثنين، عن وقوع حادث غرق جديد لقارب مهاجرين قبالة السواحل الليبية تسبب في وفاة نحو 17 مهاجرا.

وأوضح المشروع أنه تم العثور على 82 شخصًا أحياء، كانوا على متن القارب نفسه، لكنهم أُجبروا على العودة إلى ليبيا واحتجازهم في ظل عدم الأمان بعد أن نجوا من حادث غرق مريع.

يُذكر أن المشروع الإنساني التابع لمنظمة (Watch The Med)، تم تأسيسه في أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا.

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