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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طبرق |

25 January, 2021

عقد رئيس المجلس التسيري لبلدي طبرق فرج بوالخطابية ،اليوم الاثنين ،إجتماعا هاما مع العميد خالد البسطة مدير امن طبرق والعقيد صلاح الخفيفي مدير الإدارة العامة للدعم المركزي وبحضور العميد صالح حمد مدير جهاز الحرس البلدي والعقيد صلاح الكريمي معاون الدعم المركزي في طبرق .

وقد ناقش الإجتماع ،وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي للبدية ،الوضع الأمني داخل طبرق وخارجها وضبط الشارع داخل المدينه بالتعاون الكامل من كل الأجهزة الأمنية.