المقري: إيفاد مراقبين دوليين لليبيا محطة جديدة للأمم المتحدة لإطالة أمد الأزمة

أعرب المحلل السياسي عبد الله المقري عن رفضه للطرح الأممي بشأن إيفاد مراقبين دوليين إلى ليبيا لمتابعة عملية وقف إطلاق النار في البلاد.

واعتبر المقري في تصريح صحفي، اليوم الإثنين أن إرسال المراقبين محطة جديدة تحاول المنظمة الأممية إدخال البلاد إليها، بهدف إطالة أمد الأزمة في البلاد، متسائلا “لماذا لا تستهدف الأمم المتحدة معالجة المعضلات الرئيسة للأزمة الأمنية التي نواجهها منذ سنوات؟ من خلال التخلص من المرتزقة ووقف السلاح للبلاد، ومنع التدخل التركي وحل التشكيلات العسكرية”.

وأشار المقري، إلى أنه إذا أرادت الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا دعم اتفاق وقف إطلاق النار فعليًا، فليعلنوا بكل شفافية الطرف المعرقل والممارس لكل هذه الانتهاكات، وليفرضوا عليه عقوبات بدلًا من إضاعة الوقت بفكرة المراقبين.

وأعرب المقري عن أسفه من نقل الأسلحة والمرتزقة لليبيا من دولة عضو بحلف شمال الأطلسي وهي تركيا، والكل يعرف ذلك ويصمت، داعيًا القوى الوطنية لعدم الانجرار والوقوع في فخ الإلهاء حول جنسية المراقبين وانتماءاتهم وطبيعة مهامهم وصلاحيتهم

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