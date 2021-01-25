عضو اللجنة المركزية للانتخابات البلدية عن المرأة تجتمع بنخبة من نساء بنغازي

بنغازي 25 يناير 2021 (وال)-عقد عضو اللجنة المركزية للانتخابات البلدية عن المرأة الأستاذة فوزية البرعصي اليوم الإثنين، اجتماعًا مع نخبة من نساء بنغازي استكمالا للخطط التي تم وضعها لضمان سيّر الانتخابات بشكل نزيه وفاعل.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان المجلس البلدي بنغازي، استعراض العديد من البرامج التي تم الاتفاق بشأنها في اللقاءات التمهيدية السابقة، والتي تختص بالاستعداد لبدء الانتخابات خلال الفترة القريبة القادمة، والاستعراض ما توصلت إليه اللجنة الإعلامية من التنسيق في تقديم حوارات عبر وسائل الإعلام المختلفة، هدفها خلق ثقافة توعوية بشروط الترشح للانتخابات والقوانين التي تنظم سيرها، الاتفاق على إعداد مطوية تحوي العديد من المعلومات حول العملية الانتخابية.

كما قدمت خلال الاجتماع العديد من المقترحات حول صندوق دعم المرأة، والذي تم اقتراحه لدعم المرأة المترشحة، بالإضافة إلى التنسيق في إعداد مناظرات والتأكيد على المواصفات الواجب توفرها فالمترشحات، مع التأكيد على أن تكون هناك متابعة لسيّر الانتخابات من قبل مفوضية المجتمع المدني.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على التنويه بضرورة تشكيل فرق عمل؛ يكون دورها زيارة بلديات: سرت، ودرنة، وطبرق، وأجدابيا، وسلوق،وشحات،والبيضاء، والقبة، والأبرق، وأمساعد، وذلك لتقديم الدعم والخبرة للمترشحات في المناطق المذكورة، وأهمية معرفة اسباب عزوف النساء عن المشاركة في الانتخابات، واستعراض التجارب السياسية لبعض الحاضرات للاستفادة منها، مع التأكيد على إشراك متخصصات في مجالات العلوم السياسية، والدعم النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى الاستعانة بنساء فاعلات من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

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