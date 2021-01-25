المقدمي يعلن موعد وصول لقاح كورونا إلى ليبيا

توقع عضو اللجنة الوطنية الفنية للتطعيمات عضو اللجنة العلمية لمواجهة جائحة كورونا طرابلس علي المقدمي وصول أولى شحنات اللقاح ضد الفيروس نهاية مارس أو بداية أبريل المقبلين.

وبين المقدمي، أنهم اتفقوا خلال اجتماعهم الأحد مع اللجنة العليا على توريد الطعوم من مجموعة كوفتس، وليس من الشركات الصينية ولا الروسية، وزيادة الكمية المزمع توفيرها من اللقاح من الشركات مباشرة وعلى مراحل، داعيًا جميع القطاعات للاستعداد لحملة التطعيم.

وكشف المقدمي أن الكمية التي ستورد في البداية تكفي مليونًا وأربعمائة ألف شخصًا تليها شحنة ثانية بنفس الكمية، وأن التطعيم سيشمل أيضًا الأجانب داخل الفئات المستهدفة، مبينا أن الفئة الأولى المستهدفة بالتطعيم، هي الأطقم الطبية لدعمها صحيًا وضمان وجودها في مواقعها لمواجهة الجائحة، ثم شريحة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والنساء الحوامل.

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