معيتيق يرحب بقر استئناف عمل سفارة كورويا الجنوبية في طرابلس

رحب نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، بقرب استئناف عمل سفارة كورويا الجنوبية لدى ليبيا من العاصمة طرابلس، مشددا على أهمية عودة الشركة الكورية لاستئناف أعمالها في ليبيا.

جاء ترحيب معيتيق خلال استقباله، اليوم الاثنين، سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا، لي سانغ سو، بمقر ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء إن معيتيق أشاد خلال اللقاء بعلاقات التعاون بين ليبيا وكوريا الجنوبية في عديد المجالات، مبديا رغبته في العمل على تطويرها وعودة الشركات الكورية لاستئناف أعمالها في ليبيا.

وأضافت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» إن معيتيق «رحب بقرب استئناف عمل السفارة الكورية بطرابلس وأهمية عودة الشركات الكورية لاستئناف أعمالها في مجالات التنمية وتوليد الطاقة وتحليه المياه».

وقدم سفير كورويا الجنوبية الجديد لدى ليبيا، لي سانغ سو، الخميس، أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

واجتمع السفير الكوري، أمس الأحد، مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رفقة وفد من شركة داوو الكورية، وأجرى عقب الاجتماع زيارة تفقدية رفقة مسؤولي شركة الكهرباء وشركة داوو زيارة إلى مقر مشروع محطة غرب طرابلس البخارية.

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