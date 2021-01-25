المقدمي: وصول أولى شحنات اللقاح نهاية مارس أو بداية أبريل

قال عضو اللجنة الوطنية الفنية للتطعيمات في طرابلس، علي المقدمي، إنه من المتوقع وصول أولى شحنات اللقاح ضد فيروس كورونا نهاية مارس أو بداية أبريل المقبلين.

المقدمي وفي تصريحات صحفية أكد أنه تم الاتفاق خلال اجتماع مع اللجنة العليا على توريد الطعوم من مجموعة كوفتس، وليس من الشركات الصينية ولا الروسية، وزيادة الكمية المزمع توفيرها من اللقاح من الشركات مباشرة وعلى مراحل، داعيا جميع القطاعات للاستعداد لحملة التطعيم.

وكشف المقدمي أن الكمية التى ستورد في البداية ستكفي مليونا وأربعمئة ألف شخص، تليها شحنة ثانية بنفس الكمية، وأن التطعيم سيشمل أيضا الأجانب من الفئات المستهدفة.

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