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الدرقاش: مفتينا الغرياني صاحب قبول واسع وتوجيهاته محل التزام طائفة كبيرة من الليبيين

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم مروان الدرقاش، الناشط المصراتي المقرب من المفتي المعزول، المنتقدين لتدخلات الصادق الغرياني في العمل السياسي، زاعماً أنه يحظى بقبول واسع من قبل الشعب الليبي.

كتب مروان الدرقاش على حسابه بموقع “فيسبوك” مدعياً أن: “خشية الكثير من السياسيين من توجيهات المفتي السياسية سببه إدراكهم تمام الإدراك أن طائفة كبيرة من الليبيين تلتزم بهذه التوجيهات” وفق قوله.

أضاف “الدرقاش” قائلاً: “ولعل نتائج الانتخابات البلدية التي جرت منذ أيام تثبت ذلك. لو كان الشيخ لا يحظى بمثل هذا القبول لدى عامة الليبيين لما أتعبوا أنفسهم في انتقاد ما يصفونه تدخلاته السياسية” على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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