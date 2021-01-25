معيتيق يرحب بقرب استئناف عمل سفارة كوريا الجنوبية بطرابلس

رحب نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، خلال لقائه اليوم الاثنين سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا “لي سانغ سو” بقرب استئناف عمل السفارة الكورية بطرابلس

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن معيتيق أكد خلال اللقاء الذي جرى بالعاصمة طرابلس على أهمية عودة الشركات الكورية لاستئناف أعمالها في مجالات التنمية وتوليد الطاقة وتحليه المياه.

وأشاد السفير الكوري بعلاقات التعاون بين البلدين في عديد المجالات والعمل على تطويرها ورغبة الشركات الكورية استئناف أعمالها في ليبيا.