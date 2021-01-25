قٌلد «وسام الأرز».. كوبيتش يؤكد نهاية مهامه في لبنان

أعلن المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيتش، اليوم الاثنين، رسميا نهاية مهامه كمنسق خاص للمنظمة الدولية إلى لبنان وذلك خلال لقاء وداع أقامه الرئيس ميشال عون على شرف الدبلوماسي السلوفاكي.

وأكد كوبيتش في تصريحات له نقلها الموقع الرسمي للرئاسة اللبنانية مغادرته البلاد ضمن مهامه الأممية قائلا: «هذا أمر غير متوقع، لأن خطتي كانت تقضي بالبقاء لفترة أطول، ولكن الأمور تخضع للظروف وبالتالي عليّ المغادرة لكنني قلبياً باق هنا» وفق تعبيره.

وأكد الدبلوماسي السلوفاكي أن «الأمم المتحدة ستواصل جهودها في مصلحة لبنان».

وحسب الرئاسة اللبنانية فقد قلد ميشال عون خلال لقائه الدبلوماسي الأممي وسام الأرز الوطني من رتبة فارس «تقديرا للدور الذي لعبه في تعزيز العلاقات بين لبنان والأمم المتحدة خلال إقامته في لبنان».

– الأمم المتحدة تعلن رسميا تعيين السلوفاكي يان كوبيش رئيسا لبعثتها في ليبيا

– دي مايو يرحب بتعيين كوبيش مبعوثا أمميا إلى ليبيا

– تركيا ترحب بتعيين يان كوبيش ممثلا للبعثة الأممية في ليبيا

وبرز يان كوبيتش الذي تقلد منصبه في بيروت منذ عام 2019، بتعاطفه الواضح مع حركة الاحتجاج التي تفجرت في 17 أكتوبر 2019 مقابل موقفه الصارم تجاه الطبقة اللبنانية الحاكمة، في الوقت الذي تمر فيه البلاد بفترة مالية واجتماعية واقتصادية متدهورة وبأزمة سياسية حادة.

ولم تعلن الأمم المتحدة بعد عن هوية من يحل محله في لبنان في حين يرتقب أن يباشر كوبيتش مهامه رسميا كمبعوث إلى ليبيا مطلع فبراير.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا