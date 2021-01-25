منظمة إنسانية تعلن عن غرق قارب يحمل 17 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل ليبيا

ليبيا – أعلن مشروع “ألارم فون” أو هاتف الإنذار الدولي المعني بمراقبة المخاطر التابع لمنظمة (Watch The Med) عن حادث غرق جديد لقارب مهاجرين قبالة السواحل الليبية.

مشروع “ألارم فون” أعلن وفقًا لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية اليوم الإثنين أن 17 مهاجرًا لقوا حتفهم غرقًا في الحادث، وأن أقارب الضحايا يؤكدون أن الـ17 شخصًا كانوا على متن القارب الذي كنا على اتصال به.

وذكر المشروع أنه تم العثور على 82 شخصًا أحياء كانوا على متن القارب نفسه، لكنهم أُجبروا على العودة إلى ليبيا واحتجازهم في ظل عدم الأمان، بعد أن نجوا من حادث غرق مريع.

يُشار إلى أن المشروع الإنساني التابع لمنظمة “Watch The Med” تم تأسيسه في أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية