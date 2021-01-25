هذا ما قاله عماري زايد بشأن بلدية مصراتة

أكد عضو المجلس الرئاسي وزير شؤون المجالس المتخصصة محمد عماري زايد، خلال لقائه اليوم الاثنين رئيس وأعضاء المجلس البلدي مصراته العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه البلدية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء مناقشة سير العملية التعليمية في مصراتة والإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، حفاظا على سلامة التلاميذ ومعلميهم .

واستعرض رئيس وأعضاء المجلس البلدي مصراته المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في المجالات.

وشارك في اللقاء كلا من عميد بلدية مصراته محمود الصقوطري، وعضوي المجلس البلدي عمر النعاس، علي الناظوري.