شركة الخليج تبحث صيانة التوربينات في حقلي السرير والنافورة

بحث عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي التابع لشركة الخليج العربي، فرج المشاي رفقة ممثلين عن شركة “مان إنيرجي سلوشن” وشركة “لوثرد” أفق التعاون في مجال صيانة التوربينات في حقلي السرير والنافورة.

وناقش الاجتماع الموسع الذي عُقد بشركة الخليج، الأعمال التي تقوم بها شركة مان إنيرجي حالياً لصيانة التوربينة رقم ( GT.6 ) بحقل النافورة، إلى جانب مناقشة إمكانيات واستعداد الشركتين الفنية في صيانة التوربينات ووضع خارطة طريق لتسريع وتقديم الخدمات الفنية لهذه الحقول ورفع الطاقة الإنتاجية بها.

وشارك في الاجتماع، مدير إدارة الصيانة منسق الصيانة الدورية، ومدير مشاريع الصيانة الدورية، ومدير المشاريع لشركة مان إنيرجي، ومدير المشاريع لشركة لوثرد، ونائب مدير المشاريع بشركة لوثرد.

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